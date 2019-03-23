Deaş Elindeki Son Toprağı da Kaybetti
22 dakika önce
ABD destekli YPG/PYD'nin yönetimindeki Suriye Demokratik Güçleri, DEAŞ'ın elinde bulunan son toprak parçası olan Suriye'nin doğu kesimindeki Baguz'u alarak DEAŞ'ı bitirdiklerini açıkladı.
ABD
destekli YPG/PYD'nin yönetimindeki Suriye
Demokratik Güçleri, DEAŞ'ın elinde bulunan son toprak parçası olan Suriye'nin doğu kesimindeki Baguz'u alarak DEAŞ'ı bitirdiklerini açıkladı.
Suriye Demokratik Güçleri'nin sözcüsü Mustafa Bali, Twitter
'en yaptığı açıklamada DEAŞ'a karşı zafer kazandıklarını kaydetti. DEAŞ, 2014'den beri elinde bulundurduğu İngiltere
büyüklüğünde bir alanda 8 milyon insan üzerinde hakimiyet sağlamıştı. Beyaz Saray
'dan yapılan açıklamada ise, DEAŞ'ın elinde bulunan son toprağın da alındığı ifade edildi. Beyaz Saray Basın Sekreteri Sarah Sanders, basına yaptığı açıklamada DEAŞ'ın yüzde yüz bitirildiğini söyledi. - HALEP
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:18 Kaynak: İHA
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