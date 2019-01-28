Son Dakika Haberleri: Deaş Enbar'da 3 Sivili Öldürdü

Deaş Enbar'da 3 Sivili Öldürdü

1 saat önce

Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın batısındaki Enbar vilayetine bağlı Hadise ilçesinde 3 kişiyi öldürdü.

Deaş Enbar'da 3 Sivili Öldürdü, System.String[]
Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın batısındaki Enbar vilayetine bağlı Hadise ilçesinde 3 kişiyi öldürdü.

Hadise İlçe Meclisi Başkanı Halid Selman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mantar toplamak için gittikleri kırsal alanda DEAŞ'lı teröristler tarafından öldürülen 3 sivilin cesetlerine ulaştıklarını söyledi.

Sivillerin bir aşiret mensubu olduğunu belirten Selman, cesetlerde kurşun izleri bulunduğunu ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ mensupları Irak'ta Musul, Salahaddin ve Suriye sınırına yakın Enbar vilayeti kırsalında zaman zaman saldırılarına devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:31 Kaynak: AA

Irak, Güncel
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