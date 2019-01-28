Deaş Enbar'da 3 Sivili Öldürdü
1 saat önce
Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın batısındaki Enbar vilayetine bağlı Hadise ilçesinde 3 kişiyi öldürdü.
Terör örgütü DEAŞ, Irak
'ın batısındaki Enbar vilayetine bağlı Hadise
ilçesinde 3 kişiyi öldürdü.
Hadise İlçe Meclisi Başkanı Halid Selman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mantar toplamak için gittikleri kırsal alanda DEAŞ'lı teröristler tarafından öldürülen 3 sivilin cesetlerine ulaştıklarını söyledi.
Sivillerin bir aşiret mensubu olduğunu belirten Selman, cesetlerde kurşun izleri bulunduğunu ifade etti.
Terör örgütü DEAŞ mensupları Irak'ta Musul
, Salahaddin ve Suriye
sınırına yakın Enbar vilayeti kırsalında zaman zaman saldırılarına devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:31 Kaynak: AA
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