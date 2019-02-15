Son Dakika Haberleri: Deaş İçin Para Toplayan Kadına Gözaltı

Deaş İçin Para Toplayan Kadına Gözaltı

1 saat önce

Rusya'da terör örgütü DEAŞ'a finansman sağlamakla suçlanan kadın operasyonla gözaltına alındı.

Deaş İçin Para Toplayan Kadına Gözaltı, System.String[]
Rusya'da terör örgütü DEAŞ'a finansman sağlamakla suçlanan kadın operasyonla gözaltına alındı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rusya'nın Astarhan kentinde gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı gerekçesiyle bir kadını gözaltına aldı. Astarhan kentinde yapılan operasyonda gözaltına alınan kadının terör örgütünü finanse etmek için banka hesapları aracılığıyla para topladıkları iddiasıyla gözaltına alındığı ve topladığı paraları militanlara göndermek üzere olduğu öğrenildi.

Federal Güvenlik Servisi, kadının ismini henüz açıklamazken, "Telegram" uygulamasında bağış adı altında toplam 1 milyon rubleyden fazla (16 bin dolar) para topladığını açıkladı. Kadının evinde yapılan arama sonucunda da banka kartları ve banka hesaplarını yönetebilecek cihazlar bulunduğu belirtildi. Ayrıca kadının istediği parayı toparladıktan sonra Suriye'ye dönerek orada terörist eylemde bulunmayı planladığı iddia edildi.

Öte yandan kadının şimdiye kadar topladığı paraları terör örgütü DEAŞ mensuplarına gönderemediği ve topladığı paralara devlet tarafından el konulduğu da belirtildi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:55 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, 3. Sayfa
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