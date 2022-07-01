Son dakika... DEAŞ'ın 7 militanı Kırşehir'de eş zamanlı operasyonla yakalandı - Son Dakika
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Son dakika... DEAŞ'ın 7 militanı Kırşehir'de eş zamanlı operasyonla yakalandı

01.07.2022 12:14

Son dakika haberleri... DEAŞ'ın 7 militanı Kırşehir'de eş zamanlı operasyonla yakalandı Kırşehir'de Terörle Mücadele ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonla, DEAŞ Terör Örgütü'nün 7 militanını ikametlerinde yakaladı.

DEAŞ'ın 7 militanı Kırşehir'de eş zamanlı operasyonla yakalandı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de Terörle Mücadele ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonla, DEAŞ Terör Örgütü'nün 7 militanını ikametlerinde yakaladı.

Edinilen bilgiye göre İstihbarat Birimleri ve TEM ekipleri tarafından Irak uyruklu 7 kişinin terör faaliyeti yürüttüğü bilgisine ulaşıldı. Yapılan teknik takip sonucu eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, DEAŞ militanı oldukları tespit edilen N.W., C.M.C.V., O.R.M.M., A.J.S.S., A.J.H.H., A.M.W., O.H.S.S. adlı kişilerin Kırşehir'de ikamet ettikleri eve baskın düzenledi. Düzenlenen baskında şüpheli şahıslara ait çok fazla dokümana da polis tarafından el konuldu. Şüphelilerin Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına militan olarak görev yaptıkları ve örgüte teknik destek sağladıkları öğrenildi.

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... DEAŞ'ın 7 militanı Kırşehir'de eş zamanlı operasyonla yakalandı - Son Dakika

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