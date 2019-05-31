DEAŞ'ın adını kullanarak kendi vatandaşını dolandırmak isteyen Iraklı yakalandı
9 dakika önce
Samsun'da terör örgütü DEAŞ ilgili operasyonda adının geçtiğini söylediği kendi vatandaşından para isteyen Iraklı uyruklu bir kişi parayı teslim alırken polis tarafından suçüstü yakalandı.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ ilgili operasyonda adının geçtiğini söylediği kendi vatandaşından para isteyen Iraklı uyruklu bir kişi parayı teslim alırken polis tarafından suçüstü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:15 Kaynak: İHA
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi Ağabeli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Mustafa H.A.A.A.'yı (35) telefonla arayan bir kişi terör örgütü DEAŞ ile operasyonda adının geçtiğini ve kendisinin ismini sildirebileceğini söyleyip 6 bin lira para istedi. Dolandırılacağını anlayan Mustafa H.A.A.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosuna şikayette bulundu. Söz konusu dolandırıcı ile Iraklı şahsın buluşması sağlandı. Seri numaraları alınmış 300 dolar ve 600 lira para ile buluşma yerine giden Mustafa H.A.A.A., kendisini dolandırmak isteyen Irak uyruklu Omr Q.K.K.'nin (29) otomobiline binip parayı teslim ettiği sırada Dolandırıcılık Bürosu ekipleri tarafından suçüstü yapıldı. Gözaltına alınan Omr Q.K.K., sorgusunun ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Minik Ecrin'in ayakkabısının diğer teki de bulundu
Pamukkale yolunu trafiğe kapattılar
Köfteci dükkanında iğrenç pazarlık! Garson diye alıp zorla fuhuş yaptırdılar
Sokak ortasında yaşandı! Yabancı uyruklu erkek yanında yürüyen Türk kadına saldırdı