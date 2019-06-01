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DEAŞ'ın adını kullanarak kendi vatandaşını dolandırmak isteyen Iraklı yakalandı

1 saat önce

DEAŞ'ın adını kullanarak kendi vatandaşını dolandırmak isteyen Iraklı yakalandıSAMSUN - Samsun'da terör örgütü DEAŞ ile ilgili operasyonda adının geçtiğini söylediği kendi vatandaşından para isteyen Iraklı uyruklu bir kişi parayı teslim alırken polis tarafından suçüstü yakalandı.

DEAŞ'ın adını kullanarak kendi vatandaşını dolandırmak isteyen Iraklı yakalandı
SAMSUN - Samsun'da terör örgütü DEAŞ ile ilgili operasyonda adının geçtiğini söylediği kendi vatandaşından para isteyen Iraklı uyruklu bir kişi parayı teslim alırken polis tarafından suçüstü yakalandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi Ağabeli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Mustafa H.A.A.A.'yı telefonla arayan bir kişi terör örgütü DEAŞ ile operasyonda adının geçtiğini ve kendisinin ismini sildirebileceğini söyleyip 6 bin lira para istedi. Dolandırılacağını anlayan Mustafa H.A.A.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosuna şikayette bulundu. Söz konusu dolandırıcı ile Iraklı şahsın buluşması sağlandı. Seri numaraları alınmış 300 dolar ve 600 lira para ile buluşma yerine giden Mustafa H.A.A.A., kendisini dolandırmak isteyen Irak uyruklu Omr Q.K.K.'nin otomobiline binip parayı teslim ettiği sırada Dolandırıcılık Bürosu ekipleri tarafından suçüstü yapıldı. Gözaltına alınan Omr Q.K.K., sorgusunun ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.
DEAŞ'ın adını kullanarak kendi vatandaşını dolandırmak isteyen Iraklı yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:58 Kaynak: İHA
Samsun, 3. Sayfa
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