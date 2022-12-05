İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın yayınladığı görüntülerdeki kişinin yerini tespit etti. DEAŞ içinde bomba hazırlama ve araçlara yerleştirme görevlerinde bulunduğu yönünde bilgiler olan, bomba yüklü araç ile 'fedai' tarzı eylemde kullanılan araç yanında görülen yabancı uyruklu örgüt üyesi H.H.A.A., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.H.A.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA

Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bomba yüklü aracın yanında görülen DEAŞ üyesi tutuklandı - Son Dakika

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