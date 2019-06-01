DEAŞ'ın bombacıları Adana'da yakalandı
36 dakika önce
Adana'da polis, düzenleğini operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de bomba, ağır silah ve mühimmat sorumlusu olan F.H ve M.H.'yı yakaladı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:39 Kaynak: DHA
Adana'da polis, düzenleğini operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de bomba, ağır silah ve mühimmat sorumlusu olan F.H ve M.H.'yı yakaladı.
Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Mayıs'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yaptı. Suriye'nin İdlip kentinden ülkeye kaçak yollarla girdiği saptanan Suriyeli F.H ve M.H.'nın Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde olduğunu saptayan polis, şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan F.H ve M.H.'nın terör örgütü DEAŞ'ın bomba, ağır silah ve mühimmat sorumlusu oldukları ortaya çıktı. Evde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel döküman ve F.H ve M.H.'nin yine Suriyede çekilen silahlı fotoğrafların da ele geçirildi. Adana'ya gelen şüphelilerin ise, burada bombalı eylem yapacakları öğrenildi.
Emniyette sorgulanan F.H ve M.H. sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü
--------------
-Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi
- Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması
- Polis aracına bindirilmesi
-Eve operasyon düzenlenmesi
-Polislerin elindeki uzun namlulu silahlar
-Köpeğin evde arama yapması
-Olay yerindeki zırhlı araç
-Polislerin evde arama yapması
-Özel harekat polislerinin operasyonundan görüntüler
-Zanlıların fotoğrafları
SÜRE: 04'34" BOYUT: 506 mb
Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,
================
İlişki yaşadığı kadını boğarak öldürdü, polise gidip "Cesedi alın" dedi
Bakan Soylu müjdeyi verdi: Şimdi kadın özel harekat alacağız
Ev hapsindeyken öldürülen iş adamının eşinden çarpıcı sözler: Düşmanları sevindirmeyeceğim
İntihara kalkıştı, çevredekiler aralarında para toplayıp vazgeçirdi