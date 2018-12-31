Deaş'ın Bombacıları Kocaeli'de Şafak Baskınında Yakalandı

Kocaeli'de yılbaşı gecesi öncesinde Terörle Mücadele ekiplerince yapılan şafak baskınında terör örgütü DEAŞ'ın bomba ve patlayıcı düzenekleri sorumlusu olan şahıslarında aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de yılbaşı gecesi öncesinde Terörle Mücadele ekiplerince yapılan şafak baskınında terör örgütü DEAŞ'ın bomba ve patlayıcı düzenekleri sorumlusu olan şahıslarında aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı.



Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi öncesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik şok baskın gerçekleştirdi. Körfez, Derince ve Gebze ilçelerinde şafak vakti yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü içerisinde bomba ve patlayıcı düzenek sorumlusu olarak görev yaptığı iddia edilen Suriye uyruklu S.C., A.N.E.A. ve A.S. isimli şahıslar ile H.E. isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale ise el konulmuştu. Şafak vakti yapılan baskında gözaltına alınan 4 şahıs, ifadelerinin alınması için Kocaeli Emniyetine götürüldü. - KOCAELİ

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