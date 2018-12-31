Deaş'ın Bombacıları Kocaeli'de Şafak Baskınında Yakalandı
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DEAŞ'ın bombacıları Kocaeli'de şafak baskınında yakalandı Yılbaşı gecesi öncesi düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 4 kişi gözaltına alındıKOCAELİ - Kocaeli'de yılbaşı gecesi öncesinde Terörle Mücadele ekiplerince yapılan şafak baskınında terör örgütü DEAŞ'ın bomba ve...
DEAŞ'ın bombacıları Kocaeli
'de şafak baskınında yakalandı Yılbaşı
gecesi öncesi düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı
KOCAELİ - Kocaeli'de yılbaşı gecesi öncesinde Terörle Mücadele ekiplerince yapılan şafak baskınında terör örgütü DEAŞ'ın bomba ve patlayıcı düzenekleri sorumlusu olan şahıslarında aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi öncesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik şok baskın gerçekleştirdi. Körfez
, Derince
ve Gebze
ilçelerinde şafak vakti yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü içerisinde bomba ve patlayıcı düzenek sorumlusu olarak görev yaptığı iddia edilen Suriye
uyruklu S.C., A.N.E.A. ve A.S. isimli şahıslar ile H.E. isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale ise el konuştu. Şafak vakti yapılan baskında gözaltına alınan 4 şahıs, ifadelerinin alınması için Kocaeli Emniyetine götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:50 Kaynak: İHA
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