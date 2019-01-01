Son Dakika Haberleri: Deaş'ın Bombacıları Kocaeli'de Şafak Baskınında Yakalandı

Deaş'ın Bombacıları Kocaeli'de Şafak Baskınında Yakalandı

1 saat önce

Kocaeli'de yılbaşı gecesi öncesinde Terörle Mücadele ekiplerince yapılan şafak baskınında terör örgütü DEAŞ'ın bomba ve patlayıcı düzenekleri sorumlusu olan şahıslarında aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Deaş'ın Bombacıları Kocaeli'de Şafak Baskınında Yakalandı, System.String[]
Kocaeli'de yılbaşı gecesi öncesinde Terörle Mücadele ekiplerince yapılan şafak baskınında terör örgütü DEAŞ'ın bomba ve patlayıcı düzenekleri sorumlusu olan şahıslarında aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi öncesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik şok baskın gerçekleştirdi. Körfez, Derince ve Gebze ilçelerinde şafak vakti yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü içerisinde bomba ve patlayıcı düzenek sorumlusu olarak görev yaptığı iddia edilen Suriye uyruklu S.C., A.N.E.A. ve A.S. isimli şahıslar ile H.E. isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale ise el konulmuştu. Şafak vakti yapılan baskında gözaltına alınan 4 şahıs, ifadelerinin alınması için Kocaeli Emniyetine götürüldü. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çıkarıldığı Mahkemece Serbest Bırakılan DEAŞ'lı Ayşenur İnci, Başsavcılığın İtirazı Üzerine Tutuklandı Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi

İstanbul'un Göbeğinde Akılalmaz Görüntüler! Kamyonuyla Drift Yapan Maganda Yakalandı Kendilerine Polis Süsü Veren Hırsızlar, 2,5 Milyon Doları Çalarak Kayıplara Karıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 01:12:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deaş'ın Bombacıları Kocaeli'de Şafak Baskınında Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]