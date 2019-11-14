Son Dakika Haberleri: DEAŞ'ın bombacısı Mersin'de yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ'ın bombacısı Mersin'de yakalandı - Son Dakika

DEAŞ'ın bombacısı Mersin'de yakalandı

7 saat önce

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda, aralarından örgütün bombacısının da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

DEAŞ'ın bombacısı Mersin'de yakalandı, System.String[]

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda, aralarından örgütün bombacısının da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.


Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve hücre evi yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, bomba yapımı ve imalatı konusunda eğitim alan bir DEAŞ mensubunun, Suriye'den kaçarak Mersin'e geldiği bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün bombacısının da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ülkeye kaçak yollardan giriş yaptıkları belirlenirken, Suriye'de örgüt içerisinde faaliyette bulundukları tespit edildi.


Zanlılardan yaşı küçük olan bir kişinin Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildiği, soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. - MERSİN

Suriye, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Suriyeli fenomen Ömer Süleyman, Akçakale'de açtığı fırında parasız olanlara bedava ekmek dağıtıyor
Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu Terör örgütü YPG'ye tıbbi cihaz verdiği iddia edilen firma ile ilgili soruşturma başlatıldı Terör örgütü YPG'nin sivillere yönelik saldırısı son anda önlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 20:42:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DEAŞ'ın bombacısı Mersin'de yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]