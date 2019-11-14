DEAŞ'ın bombacısı Mersin'de yakalandı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda, aralarından örgütün bombacısının da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve hücre evi yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, bomba yapımı ve imalatı konusunda eğitim alan bir DEAŞ mensubunun, Suriye'den kaçarak Mersin'e geldiği bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün bombacısının da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ülkeye kaçak yollardan giriş yaptıkları belirlenirken, Suriye'de örgüt içerisinde faaliyette bulundukları tespit edildi.



Zanlılardan yaşı küçük olan bir kişinin Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildiği, soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. - MERSİN