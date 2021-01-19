DEAŞ bombacısının eylem hazırlığı gerekçeli kararda yer aldı - Son Dakika

DEAŞ bombacısının eylem hazırlığı gerekçeli kararda yer aldı

19.01.2021 11:07
DEAŞ bombacısının eylem hazırlığı gerekçeli kararda yer aldı, System.String[]

Malatya'da, emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatının terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda yakalanan ve 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın büyük kentlerdeki eylem hazırlığı gerekçeli kararda yer aldı.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesince DEAŞ üyesi Emrullah A'ya verilen 8 yıl 9 ay hapis cezasına ilişkin hazırlanan gerekçeli kararda, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ile MİT'in Malatya ve Bingöl'de 30 Ekim 2019'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan sanığın 5 yıl önce Suriye'ye giderek DEAŞ'a katıldığı ve örgüt tarafından eylem yapması için Türkiye'ye gönderildiği belirtildi.

SİYASİ PARTİLERİN BİNALARINDA KEŞİF YAPMIŞ

Akçadağ ilçesinde hücre evi olarak kullanılan bir çiftlikte örgütçe özel oluşturulan ekip tarafından korunan ve bomba yapımı ile silah kullanma eğitimi alan sanığın Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra İstanbul ve İzmir'e giderek bazı siyasi partilerin binalarına yönelik keşif yaptığı ifade edilen kararda, Emrullah A'nın cep telefonunda ele geçirilen dokümanlar da yer buldu.

TELEGRAM UYGULAMASINDA SALDIRI PLANLARINI PAYLAŞMIŞ

Görüntü inceleme ve tespit tutanaklarının da yer aldığı gerekçeli kararda, sanığın telefonunda terör örgütü DEAŞ mensuplarınca Telegram uygulamasında "Analiz Savaşları" adlı kanaldan "Yapacağınızı Yapın" hashtag ile yayınlanan ve İstanbul'da çekildiği değerlendirilen 13 saniyelik videoda bir kamu kurumu ve devamında bir polis aracının görüntüsünün yer aldığı, kanal yöneticilerince "Ninova" adlı kanaldan İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi arka fona alınarak "Bir gün gelir bir gün kalır" yazılı fotoğraf yayınlandığı, bu şekilde DEAŞ mensuplarınca özellikle İstanbul başta olmak üzere metropol illerde intihar saldırısı tarzında eylemler gerçekleştirilebileceklerine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

TELEFONUNDA DEAŞ'IN ÖRGÜT İÇİ İLETİŞİM PROGRAMI ÇIKTI

Sanığın cep telefonunda yapılan incelemeye göre, DEAŞ'ın örgüt içi iletişimi sağladığı "threema work" isimli programı kullandığı, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye destek veren birçok sayfayı takip ettiği vurgulanan kararda, Emrullah A'nın "Emre T." sahte ismiyle İstanbul'un Ümraniye ilçesinde pansiyonda kaldığı, İstanbul, Bursa ve Antalya'da kiralık ve günübirlik ev aradığı, Wi-Fi geçmişinde Ümraniye'deki pansiyon ile İzmir'de bir kafenin bilgilerinin çıktığı belirtildi.
Emrullah A'nın, dosya kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanan sanık Y.S'ye verdiği flash disk içerisinde, CIA, Mossad ve KGB gibi gizli istihbarat servislerinin koyduğu kural ve uyguladığı yöntemlere ilişkin bilgilerin bulunduğu belirtilen gerekçeli kararda, bu diskte askeri araç, bina, savaş aletleri gibi hedeflere yapılacak saldırılarda ne kadar patlayıcı yerleştirileceği, hedeflerin en kısa sürede nasıl imha edileceği hususlarının detaylı ve profesyonelce anlatıldığına ilişkin bilgiler yer aldı.

"YAPACAĞINIZI YAPIN" TALİMATI

Gerekçeli kararda, "Sanığın eylem hazırlığı nedeniyle Türkiye'nin büyük illerine gittiği, bu hareketinin terör örgütü DEAŞ'ın o dönem elebaşı Bağdadi'nin tüm örgüt üyelerine yönelik sosyal medyadan 'yapacağınızı yapın' şeklindeki talimat tarihi ile uyumlu bulunduğu, bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde sanığın DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu kanaatine varılmıştır." değerlendirmesi paylaşıldı. Emniyet ve MİT'in 30 Ekim 2019'da Bingöl ve Malatya'da DEAŞ'a yönelik operasyonunda örgütün "bombacısı" olduğu iddiasıyla aralarında Emrullah A'nın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emrullah A, Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesince 2 Kasım 2020'de "terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstanbul, Malatya, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEAŞ bombacısının eylem hazırlığı gerekçeli kararda yer aldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal medyada Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü için binlerce paylaşım yapıldı Mesut'un "Türkiye'de takım tutmuyorum" sözleri yıllar sonra ortaya çıktı Altyapı çalışması yapan ekipler, Roma dönemine ait tarihi kalıntı buldu Bakıcısının dehşeti yaşattığı yaşlı kadının ablası konuştu: Çok yaramazlar, beni de döverler İçinde 7 kişi vardı! Gecenin karanlığında suçüstü yakalanan kaçak avcıların lüks cipine el koydu Meteoroloji'nin verilerine göre Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu 7 yaşında taktığı küpeler nedeniyle Keloid hastalığına yakalanan genç kız, tedavi olamazsa duyamayacak DSÖ Temsilcisi Sucaklı: Koronavirüs aşısıyla ilişkilendirilmiş herhangi bir ölüm bildirilmedi
İnternetten mikro ihracata yüzde 50 vergi muafiyeti İnternetten mikro ihracata yüzde 50 vergi muafiyeti         
12:00
Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi         
11:52
Oktay Kaynarca, İbo Show'a katılanları eleştiren Güvenç Dağüstün'e öfke kustu Oktay Kaynarca, İbo Show'a katılanları eleştiren Güvenç Dağüstün'e öfke kustu         
11:27
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 442,5 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 442,5 liradan işlem görüyor         
11:13
Yüksekovalı esnafın iş yeri önüne yaptığı kardan koltuk ve eşyalara yoğun ilgi Yüksekovalı esnafın iş yeri önüne yaptığı kardan koltuk ve eşyalara yoğun ilgi         
10:55
Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz         
10:36
Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü         
09:45
AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı         
09:33
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede         
09:10
Başarılı oyuncu Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu Başarılı oyuncu Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu         
08:42
Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor         
08:13
Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı         
08:04
Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor         
07:43
İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü         
07:37
Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu         
20:07
Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 12:10:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DEAŞ bombacısının eylem hazırlığı gerekçeli kararda yer aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei