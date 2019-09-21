Son Dakika Haberleri: DEAŞ'ın "celladı" tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

DEAŞ'ın "celladı" tutuklandı

1 saat önce

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde celladı olarak örgütün kanlı infazlarını gerçekleştiren ve İzmir'de yakalanan Muhammed Ramadan, sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

DEAŞ'ın

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde celladı olarak örgütün kanlı infazlarını gerçekleştiren ve İzmir'de yakalanan Muhammed Ramadan, sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü adına kanlı infazları gerçekleştiren sözde cellat olarak görev aldıktan sonra yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan ve İzmir'de bulunan Muhammed Ramadan'ı kıskıvrak yakalamıştı. Gözaltına alınan Muhammed Ramadan, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülmüş ve ardından adliyeye sevk edilmişti.


Ramadan, sevkinin ardından da tutuklanarak cezaevine konuldu. Muhammed Ramadan'ın Buca ilçesinde düzensiz göçmenlerin kaldığı rezidansta saklandığı sırada tespit edildiği ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak üzere hazırlık yaptığı öğrenilmişti. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzmir'de saldırıya uğrayan oyuncu Şevket Çoruh'un darp edildiği yeni görüntüler ortaya çıktı
PKK kampından kaçan eski terörist: HDP, örgütün legal işlerini yöneten bir partidir Trump'tan çok konuşulacak çıkış: İran'a girmek dünyadaki en kolay iş Kerbela'da yolcu otobüsünde patlama: 12 ölü, 5 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 14:01:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DEAŞ'ın "celladı" tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]