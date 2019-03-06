Deaş'ın Çocukları Yetişkinlerden Ayrı Tutulmalı"
39 dakika önce
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Miletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, terör örgütü DEAŞ mensuplarının çocuklarının yetişkinlerden ayrı tutulması ve çocuklara farklı muamele uygulanması gerektiğini söyledi.
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Miletler (BM
) Genel Sekreter
Sözcüsü Stephane Dujarric
, terör örgütü DEAŞ mensuplarının çocuklarının yetişkinlerden ayrı tutulması ve çocuklara farklı muamele uygulanması gerektiğini söyledi.
Dujarric, günlük basın brifinginde, Irak
makamlarının terör örgütü DEAŞ mensuplarının çocuklarını suç itirafında bulunmaya zorlandığı ve bunun için de işkenceye başvurduğu yönündeki haberlerin endişe verici olduğunu belirtti.
Çocukların haklarından mahrum bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Dujarric, "Çocukların yetişkinlerden ayrı tutulması gerek." dedi.
Irak'ta BM İnsan Hakları Ofisi'nden yetkililer olduğunu ve DEAŞ'lıların çocuklarına erişim ve bu sorunlarla ilgilenmek için Irak hükümeti ile çalıştıklarını söylen Dujarric, DEAŞ'lı yabancı savaşçıların ülkelerine dönmeleri konusundaki tartışmalara ilişkin ise bu konunun insan hakları normları çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:09 Kaynak: AA
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