Son Dakika Haberleri: DEAŞ'ın eğitim kampları sorumlusu ve sözde "zekat emiri" Osmaniye'de tutuklandı
Son Dakika Güncel DEAŞ'ın eğitim kampları sorumlusu ve sözde 'zekat emiri' Osmaniye'de tutuklandı

DEAŞ'ın eğitim kampları sorumlusu ve sözde "zekat emiri" Osmaniye'de tutuklandı

7 saat önce

Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

DEAŞ'ın eğitim kampları sorumlusu ve sözde

Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığınca, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Osmaniye merkezli İstanbul, Gaziantep, Kilis ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların işlemleri tamamlandı.

Suriye uyruklu şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

DEAŞ'ın, yabancı terörist yetiştirilen sözde eğitim kampları sorumlusu olduğu belirtilen G.M. ile H.İ, C.İ, G.E.M, M.E. ve A.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticileri ile örgüte eleman ve lojistik sağladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 2 Kasım'da 5 ilde operasyon düzenlenmişti. Yakalanan 7 şüpheli arasındaki G.M'nin, DEAŞ adına yılda yaklaşık bin 500-2 bin yabancı terörist yetiştirilen silahlı eğitim kamplarının sorumlusu ve sözde "zekat emiri" olarak faaliyet gösterdiği tespit edilmişti.

Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:08 Kaynak: AA
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