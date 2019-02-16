Son Dakika Haberleri: Deaş'ın Elindeki Son Yer de Ele Geçiriliyor"

Deaş'ın Elindeki Son Yer de Ele Geçiriliyor"

1 saat önce

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Şu saatlerde Fırat Nehri yakınında DEAŞ'ın siyah bayrağının dalgalandığı son yer de ele geçiriliyor.

Deaş'ın Elindeki Son Yer de Ele Geçiriliyor
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Şu saatlerde Fırat Nehri yakınında DEAŞ'ın siyah bayrağının dalgalandığı son yer de ele geçiriliyor." dedi

Pence, Almanya'nın Münih kentinde devam eden 55. Münih Güvenlik Konferansı'ndaki bir oturumda konuştu.

Mike Pence, "Şu saatlerde Fırat Nehri yakınında DEAŞ'ın siyah bayrağının dalgalandığı son yer de ele geçiriliyor." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:09 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Fırat Nehri, Mike Pence, Güncel
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