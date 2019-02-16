Deaş'ın Elindeki Son Yer de Ele Geçiriliyor"
1 saat önce
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Şu saatlerde Fırat Nehri yakınında DEAŞ'ın siyah bayrağının dalgalandığı son yer de ele geçiriliyor.
ABD
Başkan Yardımcısı Mike Pence
, "Şu saatlerde Fırat Nehri
yakınında DEAŞ'ın siyah bayrağının dalgalandığı son yer de ele geçiriliyor." dedi
Pence, Almanya
'nın Münih
kentinde devam eden 55. Münih Güvenlik Konferansı'ndaki bir oturumda konuştu.
Mike Pence, "Şu saatlerde Fırat Nehri yakınında DEAŞ'ın siyah bayrağının dalgalandığı son yer de ele geçiriliyor." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:09 Kaynak: AA
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