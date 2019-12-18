DEAŞ'ın emir ve savaşçısı 6 kişi, Osmaniye'de yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DEAŞ'ın emir ve savaşçısı 6 kişi, Osmaniye'de yakalandı - Son Dakika

DEAŞ'ın emir ve savaşçısı 6 kişi, Osmaniye'de yakalandı

6 saat önce

OSMANİYE'de, DEAŞ terör örgütü içerisinde 'emir' ve 'savaşçı' düzeyinde faaliyet gösteren 6 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

DEAŞ'ın emir ve savaşçısı 6 kişi, Osmaniye'de yakalandı, System.String[]

OSMANİYE'de, DEAŞ terör örgütü içerisinde 'emir' ve 'savaşçı' düzeyinde faaliyet gösteren 6 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik, yılbaşında meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesi kapsamında, Suriye'deki çatışma bölgelerinde irtibatlı olarak faaliyet gösteren şahısların tespitine ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Suriye'de bulunduğu süre içerisinde DEAŞ terör örgütü içerisinde 'emir' ve 'savaşçı' düzeyinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu D.E., M.M., M.K., U.H., H.A. ve H.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

ÖRGÜTÜN LİDERİNE BAĞLI ÇALIŞMIŞ

Şüphelilerden H.E.'nin, örgütün öldürülen lideri Ebu Bekir el Bağdadi'ye bağlı olarak çalıştığı, hücre sorumlusu olduğu öne sürüldü. U.H.'nin ise örgüte ait kamplarda sağlık personeli olarak faaliyet yürüttüğü ve yaralanan örgüt mensuplarını tedavi ettiği bildirildi. Diğer şüphelilerin ise hendek ve tünel kazma faaliyetlerinde yer aldığı saptandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

34 yaşındaki Finlandiya'nın yeni Başbakanı'nın ilk icraati DEAŞ'lı çocukları geri getirmek
Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu Mardin'de 4 teröristin öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı!

Son Dakika Haberleri
19:04 Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü - Son Dakika
19:03 "Trafik Eğitim Parkı" açıldı - Son Dakika
19:00 Alkollü mekan önündeki silahlı saldırı anı kamerada - Son Dakika
19:00 Fransa'da asgari ücret yüzde 1,2 zamlanacak - Son Dakika
18:57 MSB: "Tel Abyad'daki patlamada 2 masum sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı" - Son Dakika
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Son Dakika
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 19:06:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DEAŞ'ın emir ve savaşçısı 6 kişi, Osmaniye'de yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]