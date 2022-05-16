DEAŞ'ın finans kaynağına operasyonda gözaltına alınan şahıslar tutuklandı - Son Dakika
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DEAŞ'ın finans kaynağına operasyonda gözaltına alınan şahıslar tutuklandı

16.05.2022 14:37
DEAŞ'ın finans kaynağına operasyonda gözaltına alınan şahıslar tutuklandı

Konya'da DEAŞ Terör Örgütüne üye olduğu ve aktif olarak görev aldığı belirlenen 3 terör örgütü üyesi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya'da DEAŞ Terör Örgütüne üye olduğu ve aktif olarak görev aldığı belirlenen 3 terör örgütü üyesi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturmada, çatışma bölgelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde aktif görevliyken illegal yollardan ülkemize gelen 3 teröristi yakalamak için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda örgüte finans sağladıkları yönünde bilgiler elde edilen 3 örgüt üyesine Konya il merkezinde ve Ereğli ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. TEM Şube Müdürlüğünün gerçekleştirdiği başarılı operasyonda 3 terörist de yakalanarak gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin saklandıkları ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirilerek el konuldu. Gözaltına alınan 3 örgüt üyesi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Terör örgütü üyesi 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

DEAŞ'ın finans kaynağına operasyonda gözaltına alınan şahıslar tutuklandı
DEAŞ'ın finans kaynağına operasyonda gözaltına alınan şahıslar tutuklandı

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Terör Örgütü, Terör, Konya, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ'ın finans kaynağına operasyonda gözaltına alınan şahıslar tutuklandı - Son Dakika


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