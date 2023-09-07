DEAŞ'ın Halep'teki işkence merkezi ilk kez görüntülendi - Son Dakika

DEAŞ'ın Halep'teki işkence merkezi ilk kez görüntülendi

DEAŞ\'ın Halep\'teki işkence merkezi ilk kez görüntülendi
Son Güncelleme: 07.09.2023 11:24

Terör örgütü DEAŞ'ın Halep'teki işkence merkezinin görüntüleri ilk kez yayınlandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, tutsakların gözleri ve elleri bağlı şekilde sopalarla dövüldüğü ve saatlerce işkenceye maruz bırakıldığı görüldü. Uluslararası Adalet Komisyonu Direktörü Chris Engels, bu tür merkezlerin varlığından daha önce bahsedildiğini ancak ilk kez bu kadar detaylı görüntülerin ortaya çıktığını belirtti.

Terör örgütü DEAŞ'ın alıkoyduğu kişileri tutup işkence ettiği merkezde kaydedilen görüntüler, ilk kez ABD medyası tarafından yayınlandı. Görüntüler kan dondururken Uluslararası Adalet Komisyonu Direktörü Chris Engels, "Daha önce DEAŞ'tan kurtulanlar bize bu tür merkezlerden bahsetmişti. Fakat ilk kez buna gerçekten tanık oluyoruz" ifadesini kullandı.

TAVANA ASTILAR

Büyük yankı uyandıran ve daha önce yayınlanmayan görüntülerde gözleri ve elleri bağlı olan mahkumlar sopalarla dövülüyor. Bazı görüntülerde ise mahkumların ellerinin yukarıdan bağlı vaziyette olduğu ve tavana asıldıkları görülüyor.

"İLK KEZ BUNA GERÇEKTEN TANIK OLUYORUZ"

Öte yandan DEAŞ militanları, mahkumların kafalarına siyah poşet geçirerek uzun koridorlarda yürümeye zorladı. CNN'de yayınlanan görüntülerde terör örgütünün iç yüzünün ilk kez bu kadar detaylı bir şekilde ifşa olduğu da belirtildi. Uluslararası Adalet Komisyonu Direktörü Chris Engels, "Daha önce IŞİD'den kurtulanlar bize bu tür merkezlerden bahsetmişti. Fakat ilk kez buna gerçekten tanık oluyoruz" ifadesini kullandı.

Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEAŞ'ın Halep'teki işkence merkezi ilk kez görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEAŞ'ın Halep'teki işkence merkezi ilk kez görüntülendi - Son Dakika
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