Düzce'de DEAŞ'ın hücre evine baskın: 6 gözaltı - Son Dakika

DÜZCE'de, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine düzenlenen baskında gözaltına alınan Irak uyruklu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan fiziki ve teknik takibin ardından terör örgütü DEAŞ'ın hücre evini tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen baskında Irak uyruklu M.S., H.K., A.H., H.M., M.A. ve K.A. gözaltına alındı. Aralarında terör örgütünün hukuk işlerine bakan bir kişi, bir üst düzey yönetici ile bir bombacının da olduğu 6 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.