DEAŞ'ın infaz ekibinde olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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DEAŞ'ın infaz ekibinde olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

03.04.2022 13:47
DEAŞ'ın infaz ekibinde olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

Samsun'un İlkadım ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonun ardından tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonun ardından tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Çorum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan DEAŞ şüphelisine ait dijital verilerin incelenmesi sonucu terör örgütünün infaz videolarının ele geçirildiği belirtildi.

Şüphelinin ifadesinde, videodaki infaz ekibinde yer alanlardan birinin Samsun'da yaşayan Iraklı S.N.S.A.S. olduğunu itiraf ettiği bildirilen iddianamede, zanlının ifadesi üzerine görüntülerin incelenmek üzere Ankara Polis Kriminal Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildiği kaydedildi.

Laboratuvardaki detaylı incelemede görüntülerdeki kişinin genel yüz görünümü, kaş, göz, burun, yanak ve dudak yapıları yönünden S.N.S.A.S. ile uyumlu olduğunun tespit edildiği belirtilen iddianamede, elde edilen deliller doğrultusunda sanığın 1 Ocak'ta Samsun'un İlkadım ilçesinde gözaltına alındığı anlatıldı.

Eylemin niteliği ve yoğunluğu dikkate alındığında sanığın DEAŞ yapılanmasında bulunduğunun sabit olduğu bildirilen iddianamede, video kaydındaki kişinin kendisi olduğunu kabul eden sanığın savunmasında DEAŞ üyesi olmadığını öne sürerek suçtan kurtulmaya çalıştığı görüşüne yer verildi.

İddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 1 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu S.N.S.A.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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Samsun, İnfaz, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEAŞ'ın infaz ekibinde olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEAŞ'ın infaz ekibinde olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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