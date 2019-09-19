Son Dakika Haberleri: DEAŞ'ın infaz timi mensubu İzmir'de yakalandı
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DEAŞ'ın infaz timi mensubu İzmir'de yakalandı

51 dakika önce

DEAŞ terör örgütü adına infazlar gerçekleştirdiği belirtilen zanlı, İzmir'de yakalandı.

DEAŞ'ın infaz timi mensubu İzmir'de yakalandı, System.String[]

DEAŞ terör örgütü adına infazlar gerçekleştirdiği belirtilen zanlı, İzmir'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün infaz timi mensubu olduğu bildirilen ve Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan zanlı Muhammed Ramadan'ın İzmir'de olduğunu belirledi.

Buca ilçesinde bir evde saklandığı tespit edilen zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyete götürülen zanlının işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:36 Kaynak: AA
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Son dakika: DEAŞ'ın infaz timi mensubu İzmir'de yakalandı
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