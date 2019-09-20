Son Dakika Haberleri: Deaş'ın infazcısı adliyeye sevk edildi - ek
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Deaş'ın infazcısı adliyeye sevk edildi - ek

1 saat önce

İzmir'de yakalanan DEAŞ infazcısı, göçmen grubuyla Türkiye'ye girmiş (2) İzmir'de, DEAŞ terör örgütünün kanlı infazlarını gerçekleştiren ve bir göçmen grubunun içine karışarak Türkiye'ye giriş yaptığının belirlenmesinin ardından, yurt dışına çıkma hazırlığındayken yakalanan Muhammed...

Deaş'ın infazcısı adliyeye sevk edildi - ek, System.String[]

İzmir'de yakalanan DEAŞ infazcısı, göçmen grubuyla Türkiye'ye girmiş (2)




İzmir'de, DEAŞ terör örgütünün kanlı infazlarını gerçekleştiren ve bir göçmen grubunun içine karışarak Türkiye'ye giriş yaptığının belirlenmesinin ardından, yurt dışına çıkma hazırlığındayken yakalanan Muhammed Ramadan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyette, tercüman eşliğinde ifadesi alınan Ramadan, adliyeye sevk edildi.



Türkiye, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:04 Kaynak: DHA
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