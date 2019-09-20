Son Dakika Haberleri: DEAŞ'ın infazcısı göçmenlerin arasına gizlenmiş
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DEAŞ'ın infazcısı göçmenlerin arasına gizlenmiş

1 saat önce

Terör örgütü DEAŞ adına infazlar gerçekleştirdiği ifade edilen ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan Muhammed Ramadan'ın düzensiz göçmenlerin kaldığı rezidansta saklandığı sırada tespit edildiği öğrenildi.

DEAŞ'ın infazcısı göçmenlerin arasına gizlenmiş, System.String[]

Terör örgütü DEAŞ adına infazlar gerçekleştirdiği ifade edilen ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan Muhammed Ramadan'ın düzensiz göçmenlerin kaldığı rezidansta saklandığı sırada tespit edildiği öğrenildi.


Terör örgütü DEAŞ adına infazlar gerçekleştirdiği belirtilen Muhammed Ramadan, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Buca ilçesinde yakalandı. Terör örgütü DEAŞ adına infazlar gerçekleştirdiği belirtilen ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparak İzmir'de yakalanan zanlının, düzensiz göçmenlerin kaldığı rezidansta saklandığı sırada tespit edildi.


Suriye'den giriş yaptığı belirlenen zanlının, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak üzere hazırlık yaptığı belirlendi. Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalıştığı belirlenen Ramadan'ın daha önce yakalanan örgüt üyelerinin ifadelerinde de isminin geçtiği, terör örgütünün infaz timinde bulunduğunun fotoğraflarıyla tespit edildiği ifade edildi.


İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışması sonucu yakalanan DEAŞ'ın infaz timi mensubu Muhammed Ramadan'ın emniyetteki işlemleri devam ederken, zanlının bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - İZMİR

Türkiye, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:50 Kaynak: İHA
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