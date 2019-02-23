Son Dakika Haberleri: Deaş'ın İnfazcısı Irak'ta Yakalandı

Deaş'ın İnfazcısı Irak'ta Yakalandı

1 saat önce

Iraklı güçler, Suriye'den sızarak ülkeye giren, terör örgütü DEAŞ'ın infazcısı olarak bilinen bir teröristi yakaladı.

Deaş'ın İnfazcısı Irak'ta Yakalandı, System.String[]
Iraklı güçler, Suriye'den sızarak ülkeye giren, terör örgütü DEAŞ'ın infazcısı olarak bilinen bir teröristi yakaladı.

Irak İstihbarat Müdürlüğü yayımladığı yazılı açıklamada, "Askeri istihbarat birimleri, gelen bilgiler doğrultusunda düzenledikleri operasyon sonucu Suriye sınırından Irak'a sızan bir teröristi yakaladı." denildi.

Yakalanan DEAŞ üyesinin Irak ve Suriye'de örgütün infazcısı olarak bilindiği belirtilen açıklamada, teröristin yakalandığı nokta ve kimliğine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Irak Savunma Bakanlığı, dün yayımladığı yazılı açıklamada terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'den Irak'a muhtemel sızmalarına karşın tüm güvenlik birimlerinin sınır hattında teyakkuzda olduğunu belirtmişti.

Terör örgütü YPG/ PKK, geçen hafta Fırat Nehri'nin doğusunda DEAŞ'ın elindeki son yerleşim yeri Bagoz kasabasında kontrolü ele geçirmişti.


Bağdat yönetimi, Bagoz'un Irak sınırına yakın bir bölgede yer alması ve teröristlerin sığınmacı görünümünde ülkenin iç kesimlerine sızıp yeni bir güvenlik tehdidi oluşturmasından endişeleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:44 Kaynak: AA

Suriye, Irak, Güncel
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