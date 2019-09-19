Son Dakika Haberleri: Deaş'ın infazcısı izmir'de yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Deaş'ın infazcısı izmir'de yakalandı

1 saat önce

İZMİR'de polisin düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütünün kanlı infazlarını gerçekleştirdiği belirtilen Muhammed Ramadan, saklandığı evde yakalandı.

Deaş'ın infazcısı izmir'de yakalandı, System.String[]
İZMİR'de polisin düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütünün kanlı infazlarını gerçekleştirdiği belirtilen Muhammed Ramadan, saklandığı evde yakalandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünün kanlı infazlarını gerçekleştirdiği belirtilen Muhammed Ramadan'ın yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti. Örgüt üyesinin İzmir'e geldiği yönünde alınan istihbarat üzerine Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekipleri koordineli çalışarak Ramadan'ın saklandığı adresi saptadı. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, ortak operasyon için harekete geçti. Örgüt adına birçok kanlı eylemi faili olduğu belirlenen Ramadan'ın evinin çevresinde sivil polisler önlem aldıktan sonra diğer ekipler baskın yaptı. DEAŞ'lı Muhammed Ramadan, polisin başarılı operasyonuyla yakalandı.
Gözaltına alınan Ramadan, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Ramadan'ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DEAŞ'ın infaz timi mensubu İzmir'de yakalandı
22 yaşındaki genç, terör örgütünün ağına düşmekten son anda kurtuldu DEAŞ'ın Telafer Emiri Kayseri'de yakalandı Ümraniye'de 3 noktada şüpheli orman yangını; kısa sürede söndürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 00:01:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deaş'ın infazcısı izmir'de yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]