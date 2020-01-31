DEAŞ'ın Irak'ta kaçırdığı 7 sivilden 1'i ölü bulundu - Son Dakika

Irak'ın Diyala vilayetinde, terör örgütü DEAŞ militanları tarafından dün akşam kaçırılan 7 sivilden biri ölü bulundu.

Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaçırılan sivillerden birinin olay bölgesine yakın bir noktada ölü olarak bulunduğunu söyledi.

Beyatlı, kaçırılan diğer 6 sivilin bulunması için güvenlik güçlerinin bir an önce harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

Irak medyasında yer alan haberlere göre, DEAŞ militanları dün akşam ülkenin doğusundaki Diyala ile kuzeyindeki Süleymaniye vilayeti arasındaki yola "sahte kontrol noktası" kurmuştu.

Diyala'nın Karatepe beldesine bağlı Karayatak köyü yakınlarında DEAŞ tarafından kurulan "kontrol noktası"ndan geçen sivillerin araçlarına önce ateş açılmış ardından 7 kişi bilinmeyen bir yere götürülmüştü.

Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Karatepe, terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te büyük saldırılarına maruz kalmış ancak örgütün eline geçmemişti.