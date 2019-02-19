Son Dakika Haberleri: Deaş'ın Irak'ta Kaçırdığı Sivillerden 7'si Ölü Bulundu

Deaş'ın Irak'ta Kaçırdığı Sivillerden 7'si Ölü Bulundu

1 saat önce

Irak'ın batısındaki çöl bölgede terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırılan 10 sivilden 7'sinin cesedi bulundu.

Deaş'ın Irak'ta Kaçırdığı Sivillerden 7'si Ölü Bulundu, System.String[]
Irak'ın batısındaki çöl bölgede terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırılan 10 sivilden 7'sinin cesedi bulundu.

Irak polis teşkilatında görevli Yüzbaşı Ahmed ed-Duleymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın Enbar vilayetindeki Nuheyib kasabasına bağlı Es-Safavi bölgesinde 10 sivili kaçırmasından sonra Iraklı güçlerin geniş çaplı operasyon başlattığını ifade etti.

Duleymi, bölgede yapılan arama çalışmaları sırasında kasabaya yakın bir yerde, kaçırılan 6 sivilin cesedine ulaşıldığını belirtti.

Safavi bölgesinde de örgüt tarafından infaz edilen başka bir sivilin naaşının bulunduğunu aktaran Duleymi, kaçırılan diğer 3 sivilin akibetinin ise henüz bilinmediğini kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, dün Nuheyib kasabında 10 sivili bilinmeyen bir yere kaçırmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:05 Kaynak: AA

Polis, Irak, Güncel
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