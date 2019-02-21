Son Dakika Haberleri: Deaş'ın Irak'taki En Büyük Finansman Grubunu Çökerttik"

Deaş'ın Irak'taki En Büyük Finansman Grubunu Çökerttik"

1 saat önce

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a finans desteği sağlayan en büyük grubun çökertildiği açıklandı.

Deaş'ın Irak'taki En Büyük Finansman Grubunu Çökerttik
Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a finans desteği sağlayan en büyük grubun çökertildiği açıklandı.

Ulusal İstihbarat Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki en büyük finansman grubunu çökerttik." denildi.

Söz konusu grupta farklı ülkelerden kişilerin bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Grup, (DEAŞ'a) mali destek hareketliliğinin fark edilmemesi için birbirinden farklı ve çetrefilli finansal yöntemler kullanmış." ifadesine yer verildi.

Irak İstihbarat Kurumunun açıklamasında, DEAŞ'ı finanse eden grupta yer alan kişilerin uyruğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:49 Kaynak: AA

Irak, Güncel
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