Deaş'ın Irak'taki En Büyük Finansman Grubunu Çökerttik"
1 saat önce
Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a finans desteği sağlayan en büyük grubun çökertildiği açıklandı.
Irak
'ta terör örgütü DEAŞ'a finans desteği sağlayan en büyük grubun çökertildiği açıklandı.
Ulusal İstihbarat Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki en büyük finansman grubunu çökerttik." denildi. Söz
konusu grupta farklı ülkelerden kişilerin bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Grup, (DEAŞ'a) mali destek hareketliliğinin fark edilmemesi için birbirinden farklı ve çetrefilli finansal yöntemler kullanmış." ifadesine yer verildi.
Irak İstihbarat Kurumunun açıklamasında, DEAŞ'ı finanse eden grupta yer alan kişilerin uyruğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:49 Kaynak: AA
Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Mazot ve Gübre Destek Ödemeleri Yarın Başlıyor
Maduro'dan Şirketlere Talimat: Türkiye'de Hesap Açın
Bekaroğlu'dan Soylu'ya Çok Sert Sözler: Allah Belanı Versin Diyorum!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı Seçim Afişi Üzerinden Vurdu