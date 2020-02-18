DEAŞ'ın istihbaratçısı, Bursa'da yakalandı - Son Dakika
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DEAŞ'ın istihbaratçısı, Bursa'da yakalandı

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'ta istihbaratçı olduğu öne sürülen Suriye uyruklu K.E., yakalanarak gözaltına alındı.

DEAŞ'ın istihbaratçısı, Bursa'da yakalandı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'ta istihbaratçı olduğu öne sürülen Suriye uyruklu K.E., yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından özel harekat polislerinin de desteğinde, gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ta istihbaratçı olduğu belirtilen Suriye uyruklu K.E., yakalandı. Operasyonda, ayrıca 'genel güvenlik açısından tehlike arz ettiği belirtilen 2 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Suriye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:09 Kaynak: DHA
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