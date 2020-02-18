DEAŞ'ın istihbaratçısı, Bursa'da yakalandı(2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel DEAŞ'ın istihbaratçısı, Bursa'da yakalandı(2) - Son Dakika

DEAŞ'ın istihbaratçısı, Bursa'da yakalandı(2)

6 saat önce

DEAŞ'LI TERÖRİSTLER BABA-OĞUL ÇIKTIBursa'nın İnegöl ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'ta istihbaratçı olduğu öne sürülen ve gece saatlerinde gözaltına alınan Suriye uyruklu K.E.

DEAŞ'ın istihbaratçısı, Bursa'da yakalandı(2), System.String[]

DEAŞ'LI TERÖRİSTLER BABA-OĞUL ÇIKTI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'ta istihbaratçı olduğu öne sürülen ve gece saatlerinde gözaltına alınan Suriye uyruklu K.E.'nin, dün aynı ilçede gözaltına alınan Suriye Deyr Zor El-Meadin ve Bukemal bölgelerinde sözde 'komutan' olarak faaliyet gösterdiği öğrenilen ve DEAŞ adına gerçekleştirdiği kanlı eylemleri sosyal medya üzerinden yayınlayan Y.A.A.'nın oğlu olduğu ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Şube ekipleri soruşturmayı sürdürürken, baba ve oğlun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Muammer İRTEM/BURSA,


Suriye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:11 Kaynak: DHA
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