DEAŞ'ın itirafçı olan sözde emirine 5 yıl hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan DEAŞ'ın sözde Irak Musul şehri ve Muhallebiye kasabasının sözde emiri olduğu ve terör örgütü içinde havancılardan sorumlu olduğu tespit edilen M.S.E., yargılandığı mahkemede itirafçı olarak 33 örgüt üyesinin ismini verdi. Tutuklu sanık M.S.E., etkin pişmanlık hükümlerince 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 Haziran'da DEAŞ Terör Örgütü'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2012-2016 yılları arasında DEAŞ Terör Örgütü'nün Irak Musul Muhallebiye şehri sözde emiri olduğu ve terör örgütü içerisinde havancılardan sorumlu olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu M.S.E., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.S.E., çıkarıldığı mahkemece 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İtirafçı oldu, 33 örgüt üyesinin ismini verdi



Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün hakim karşısına çıkan tutuklu sanık M.S.E., suçunu itiraf etti. İtirafçı olan M.S.E.'nin etkin pişmanlık yasasından faydalanarak 33 örgüt üyesinin ismini verdiği öğrenildi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda M.S.E.'ye etkin pişmanlık hükümlerince 5 yıl hapis cezası verdi. - KAYSERİ