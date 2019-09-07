Son Dakika Haberleri: DEAŞ'ın "kadı"sı tutuklandı
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DEAŞ'ın "kadı"sı tutuklandı

1 saat önce

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan ve daha önce işgal ettikleri Rakka'da infaz kararlarını alan "kadı" görevini yürüttüğü öne sürülen şüpheli M.E.B. tutuklandı.

DEAŞ'ın

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan ve daha önce işgal ettikleri Rakka'da infaz kararlarını alan "kadı" görevini yürüttüğü öne sürülen şüpheli M.E.B. tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, şüpheli M.E.B.'nin kaçak yollardan Türkiye'ye girdiğini ve İstanbul'da olduğunu saptadı.

İstanbul'a sansasyonel eylem yapma amacıyla gelmiş olabileceği belirtilen şüpheli M.E.B., operasyon yapan polis ekiplerince yakalandı, üst aramasında bol miktarda örgütsel doküman ele geçirildi. Farklı kod isimleri kullandığı, başkasına ait Suriye kimliği taşıdığı, geçmişte örgüt yapılanmasında Rakka'da görev yaptığı, örgüt adına istihbarat faaliyeti yürüttüğü ve örgüt içi infazlarda rol aldığı öne sürülen şüpheli M.E.B. hakkındaki yasal işlemler tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan M.E.B. tutuklandı.

İstanbul, Rakka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:58 Kaynak: AA
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