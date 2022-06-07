DEAŞ'ın kadın taburunu yöneten ABD'li kadın teröre destek vermekle yargılanıyor - Son Dakika
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DEAŞ'ın kadın taburunu yöneten ABD'li kadın teröre destek vermekle yargılanıyor

07.06.2022 23:07
DEAŞ'ın kadın taburunu yöneten ABD'li kadın teröre destek vermekle yargılanıyor

ABD vatandaşı bir kadın, "Suriye'de tamamı kadınlardan oluşan DEAŞ taburuna komuta etmek" ve "örgüte destek vermek" suçlamasıyla yargılanıyor.

ABD vatandaşı bir kadın, " Suriye'de tamamı kadınlardan oluşan DEAŞ taburuna komuta etmek" ve "örgüte destek vermek" suçlamasıyla yargılanıyor.

Hakkında 2019'da terör örgütü DEAŞ'a destek nedeniyle suç duyurusunda bulunulan, "Allision Ekren" ve "Umm Muhammed al-Amriki" olarak bilinen, Kansaslı Allison Fluke-Ekren, ABD'ye getirildi.

Virginia'nın Alexandria kentindeki federal mahkeme, sanığa yöneltilen suçlamaları içeren belgeleri kamuoyuyla paylaştı

Mahkeme belgelerinde, Ekren'in, 2011 ile 2019 arasında Irak, Libya ve Suriye başta olmak üzere birçok ülkede terörle ilişkili faaliyetlere katıldığı belirtildi.

Belgelerde, sanığın en son Suriye'nin Rakka kentinde tamamı kadınlardan oluşan Hatiba Nusaybah adlı bir DEAŞ taburunu eğittiği, burada kadınlara AK-47 Kalaşnikof tüfek, el bombası ve patlayıcı yelek kullanımını öğrettiği kaydedildi.

42 yaşındaki Ekren'in 2008'de Mısır asıllı, Ansar al Şaria örgütünün eski elebaşlarından olan ikinci eşiyle Mısır'a taşındığı ifade edilen belgelerde, kadının 2011 yılına kadar sık sık ABD'ye gelip gittiği bilgisine yer verildi.

2012'de ABD'nin Bingazi'deki diplomatik misyonuna düzenlenen saldırılarda binanın CIA'ye ait bölümünden ele geçirilen belgelerin Mısırlı kocası tarafından oturdukları eve getirildiği ve Ekren'in bu belgelerin incelenip derlenmesine yardım ettiği de mahkeme belgelerinde yer aldı.

Ekren'in 2012 sonlarında Suriye'ye gittiği belirtilen belgelerde, sanığın eşinin hızlı bir şekilde DEAŞ içinde yükseldiği ve örgütün "keskin nişancı emiri" olduğu ifade edildi.

Suriye'de bulunduğu süre zarfında kadının, DEAŞ üyelerine ABD'deki alışveriş merkezlerine saldırı düzenlemek istediğini, patlayıcı dolu bir aracı bir binanın otoparkına yerleştirmek istediğini ve çok sayıda insanın öldürülmediği saldırıların kaynak israfı olarak gördüğünü söylediği bilgisi de mahkeme belgelerine girdi.

Belgelerde Ekren'in 2014'te ABD'deki bir üniversiteye saldırı düzenlemek istediğini, hakkında tanıklık eden eski bir DEAŞ mensubuna söylediği belirtilirken, sanığın 2015'te Rakka'dan Musul'a taşındığı aktarıldı.

Musul'da çatışmalarda ölen DEAŞ eşlerinin kaldığı evlerle ilgilendiği belirtilen Ekren'in, 2016'da Rakka'da örgüt üyelerinin eşlerine yönelik kadın merkezi kurduğu, burada patlayıcılar ve saldırı silahları ile ilgili eğitim verdiği anlatıldı.

Belgelerde Kadın Merkezindeki faaliyetleri üzerine DEAŞ'ın sözde Rakka Valisinin, Ekren'in Hatiba Nusaybah taburunu kurması için yetki verdiği bilgisine yer verildi.

ABD'nin, kendisini aramaması için ailesine 2018'de öldüğü bilgisini ulaştırdığı belirtilen sanığın, bu yıl ocak ayında ABD tarafından ülke dışında tespit edilip gözaltına alındığı, sorgu sürecinin ardından da ülkeye nakledildiği bilgisi belgelerde yer aldı.

Ekren'in hakkındaki suçlamaları kabul ettiği belirtilen belgelerde, sanığın terör örgütüne destek vermekten en az 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasının istendiği ifade edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DEAŞ'ın kadın taburunu yöneten ABD'li kadın teröre destek vermekle yargılanıyor - Son Dakika

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