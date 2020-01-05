DEAŞ'ın Kerkük'te düzenlediği saldırıda 3 asker öldü, 1 asker yaralandı - Son Dakika

DEAŞ'ın Kerkük'te düzenlediği saldırıda 3 asker öldü, 1 asker yaralandı

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda 3 askerin öldüğü, 1 askerin de yaralandığı belirtildi.

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda 3 askerin öldüğü, 1 askerin de yaralandığı belirtildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ üyesi teröristlerin kentin güneyindeki Tavuk ilçesi yakınlarında Irak ordusuna ait bir devriye aracını hedef aldığını söyledi.

Kamil, Arap köyü yakınlarında hafif silahlarla gerçekleştirilen saldırıda 3 askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin de yaralandığını ifade etti.

Irak'ta Kerkük başta olmak üzere Musul, Enbar, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde son dönemde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarda artış dikkati çekiyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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