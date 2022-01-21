DEAŞ'ın keskin nişancısı Kırşehir'de yakalandı - Son Dakika

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgütün sözde keskin nişancısı yakalandı.

Örgüt adına sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği öne sürülen M.İ.Y.; Kırşehir'deki, ikametinde polisin düzenlediği operasyon sonucu yakalandı. Emniyette ifadesi alınan M.İ.Y.'in DEAŞ içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ve örgüt adına keskin nişancılık yaptığı belirtildi. DEAŞ adına infaz yapan ve polis tarafından infaz görüntüleri de bulunan M.İ.Y., emniyetteki ifadesinin ardından Kırşehir'de adli mercilere sevk edildi.

Polisin DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonları sürüyor. - KIRŞEHİR