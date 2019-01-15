Deaş'ın Konya Emiri Emekli Polis ve 2 Kişi Tutuklandı
1 saat önce
- DEAŞ'ın Konya emiri emekli polis ve 2 kişi tutuklandıKONYA - Konya'da 2 yıl önce terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda mahkemede itirafçı olan bir şüphelinin ifadesi doğrultusunda örgütün Konya emiri emekli polis ile birlikte 2 kişi yakalandı.
- DEAŞ'ın Konya
emiri emekli polis ve 2 kişi tutuklandı
KONYA - Konya'da 2 yıl önce terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda mahkemede itirafçı olan bir şüphelinin ifadesi doğrultusunda örgütün Konya emiri emekli polis ile birlikte 2 kişi yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Konya Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadelesi Şubesi ekipleri, 12 Temmuz 2017 tarihinde eylem hazırlığı içinde olduğu belirlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlenmişti. Özel Harekat polisi eşliğinde merkez Meram
ilçesinde bir villaya düzenlenen baskında çıkan çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirilirken 1 tabanca, 5 kalaşnikof tüfek, bu silahlara ait mermiler ile patlayıcılar ele geçirilmişti. Operasyon sonrasında haklarında dava açılan 10 sanıktan 9'una 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verilmişti.
Mahkemede itirafçı olan örgüt üyesi M.A.K.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda DEAŞ'ın Konya emiri olduğu iddia edilen emekli özel harekat polisi B.S. ile birlikte S.A ve M.A. operasyonla yakalandı. Şüphelilerin öldürülen 5 teröristin barındığı evi kiralayan A.Y. isimli teröriste yardım ettiği ve lojistik destek sağladığı tespit edildi.
DEAŞ'ın Konya emiri ve beraberindeki 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:59 Kaynak: İHA
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