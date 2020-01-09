DEAŞ'in maket uçak davasında bir sanığa ceza 7 sanığa beraat - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ'in maket uçak davasında bir sanığa ceza 7 sanığa beraat - Son Dakika

DEAŞ'in maket uçak davasında bir sanığa ceza 7 sanığa beraat

6 saat önce

İstanbul'da DEAŞ adına maket uçaklarla bombalı saldırı düzenleyecekleri iddiasıyla 8 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

DEAŞ'in maket uçak davasında bir sanığa ceza 7 sanığa beraat, System.String[]

İstanbul'da DEAŞ adına maket uçaklarla bombalı saldırı düzenleyecekleri iddiasıyla 8 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, bir sanığı 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum ederken, 7 sanık delil yetersizliğinden beraat etti.


Terör örgütü DEAŞ adına İstanbul'da maket uçaklarla bombalı saldırı düzenleyecekleri iddiasıyla 3'ü kadın 8 Çeçen uyruklu sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar katılamazken avukatları salonda hazır bulundu.


Duruşmada sanık avukatları söz alarak celse arasında dosyaya sunulan savcılık mütalaasına karşın beyanda bulundular. Avukatlar, müvekkillerinin beraatlerine karar verilmesini talep etti.


Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Zelimkhan Aslembekovitch Tsaysaev'in üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, diğer sanıklar Bekham Alımkhanov, Aza Bepcahoba, Zukra Borchashvılı, Fatma Altıntaş, Hassan Orstho, Salman Dakaev ve Kyuri Khatsaev'in üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle ayrı ayrı beraatine hükmetti.


Davanın geçmişi


İddianamede, "DEAŞ terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, sanık Zelimkhan Aslembekovitch Tsaysaev'nin yaşadığı Beylikdüzü'ndeki adresinde, çok sayıda örgüte ait doküman, glock marka tabanca şarjörü, 16 fişek, canlı bomba eyleminde kullanıldığı değerlendirilen siyah renkli kemer, çatışma bölgelerine gönderileceği anlaşılan birçok askeri kamuflaj, bıçak, gaz tüpleri, su mataraları, piller, pusula ve fener gibi çeşitli malzemeler ele geçirildiği ve sanıklar Zukra Borchashvılı ve Aza Bepcahoba'nın yakalandığı kaydedilmişti.


İddianamede, sanıkların ikametlerinde yapılan aramalarda çatışma bölgelerine gönderilmek üzere birçok askeri malzemenin ele geçirildiği, ayrıca 2 insansız hava aracı ile bu hava araçlarına ait malzemeler elde edildiği anlatılıyordu.


Konuyla ilgili yapılan araştırmada DEAŞ'ın maket uçaklarla Türkiye'ye bombalı saldırı yapacağı kaydedilen iddianamede, bu uçakların 17-50 kilogram ağırlığında patlayıcı taşıma kapasitesinin olduğunun tespit edildiği yer alıyordu.


İddianamede sanıkların "DEAŞ terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:00 Kaynak: İHA
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