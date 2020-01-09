DEAŞ'ın maket uçakla saldırı planlaması davasında karar - Son Dakika
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DEAŞ'ın maket uçakla saldırı planlaması davasında karar

7 saat önce

TERÖR örgütü DEAŞ adına İstanbul'da İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında oldukları ve maket uçaklarla bombalı saldırı düzenleyecekleri iddiasıyla 3'ü kadın 8 Çeçen uyruklu sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

DEAŞ'ın maket uçakla saldırı planlaması davasında karar, System.String[]
TERÖR örgütü DEAŞ adına İstanbul'da İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında oldukları ve maket uçaklarla bombalı saldırı düzenleyecekleri iddiasıyla 3'ü kadın 8 Çeçen uyruklu sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanıklardan Zelimkhan Aslembekovitch Tsaysaey hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer 7 sanığın ise beraatine karar verildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hepsi tutuksuz olan sanıklardan katılan olmadı. Sanıkları avukatları temsil etti. Duruşmada savcı, sanıklardan Zelimkhan Tsaysaev hakkında ceza talep ederken; diğer sanıklar hakkında beraat kararı istediği mütalaasını tekrarladı. Bunun üzerine mahkeme heyeti kararını açıkladı.

BİR SANIĞA CEZA

Mahkeme heyeti, sanıklardan Zelimkhan Tsaysaev'ı "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet, diğer sanıklar Bekham Alımkhanov,  Aza Bepcahoba, Zukra Borchashvılı, Fatma Altıntaş, Hassan Orstho, Salman Dakaev ve Kyuri Khatsaev'in üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle ayrı ayrı beraatine hükmetti.

İDDİANAME

İddianamede, DEAŞ'ın maket uçaklarla Türkiye'ye bombalı saldırı yapacağı, bu uçaklarla ilgili Türkiye'ye yönelik izleme ve keşif faaliyetlerinde bulunulduğu, uçakların sipariş usulü elde edildiği, bu uçakların 17-50 kilogram ağırlığında patlayıcı taşıma kapasitesinin olduğunun tespit edildiği, suç tarihi aralığında DEAŞ'ın Türkiye'ye eylem yapmak için 25 kişilik eğitimli bir timi hazır beklettiği bilgisine ulaşıldığı vurgulanıyordu. İddianamede, "DEAŞ terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan sanık Zelimkhan Aslembekovitch Tsaysaev'nin yaşadığı Beylikdüzü'ndeki adreste yapılan aramada, çok sayıda örgüte ait doküman, glock marka tabanca şarjörü, 16 fişek, canlı bomba eyleminde kullanıldığı değerlendirilen siyah renkli kemer, çatışma bölgelerine gönderileceği anlaşılan birçok askeri kamuflaj, bıçak, gaz tüpleri, su mataraları, piller, pusula ve fener gibi çeşitli malzemeler ele geçirildiği ve sanıklar Zukra Borchashvılı ve Aza Bepcahoba'nın yakalandığı kaydedilmişti. İddianamede, sanıkların ikametlerinde yapılan aramalarda çatışma bölgelerine gönderilmek üzere birçok askeri malzemenin ele geçirildiği, ayrıca 2 insansız hava aracı ile bu hava araçlarına ait malzemeler elde edildiği belirtiliyordu.  Şüphelilerin bu kapsamda, DEAŞ terör örgütü adına faaliyette bulundukları ve böylelikle DEAŞ terör örgütüne üye olma suçunu işledikleri belirtilerek, sanıkların 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyordu.


- İstanbul
İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:42 Kaynak: DHA
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