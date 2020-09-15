DEAŞ'ın medya yapılanmasına yönelik operasyon: 1 gözaltı - Son Dakika

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'nün, terör örgütü DEAŞ'ın medya yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın medya yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Kayıt, montaj, basım ve dağıtım işlerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren A.E., Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan A.E., emniyet müdürlüğüne getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 00:05 - Kaynak: DHA
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