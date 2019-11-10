DEAŞ'ın Musul'daki elebaşlarından biri yakalandı

Terör örgütü DEAŞ Temmuz 2017'de Musul kent merkezinden büyük oranda temizlenmesine rağmen örgüt unsurları özellikle kentin kırsal bölgelerinde yuvalanmaya devam ederek zaman zaman saldırılar düzenliyor.

Açıklamada, zanlının örgüt içindeki görevi veya hangi suçlamalarla karşı karşıya kaldığına ilişkin bilgi verilmedi.

Irak Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Musul kent merkezinin doğusunda düzenlenen operasyonda DEAŞ elebaşlarından "Arif" kod adlı terörist gözaltına alındı.

Irak güvenlik güçleri, Musul 'da terör örgütü DEAŞ'ın elebaşlarından birini yakaladı.

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