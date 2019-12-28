DEAŞ'ın Musul'daki sözde mali işler sorumlusu yakalandı - Son Dakika
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DEAŞ'ın Musul'daki sözde mali işler sorumlusu yakalandı

6 saat önce

Irak'ın Musul vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde mali sorumlusuyla başka bir üyesi yakalandı.

DEAŞ'ın Musul'daki sözde mali işler sorumlusu yakalandı, System.String[]

Irak'ın Musul vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde mali sorumlusuyla başka bir üyesi yakalandı.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, elde edilen istihbarat bilgileri doğrultusunda Musul'un doğu yakasındaki Risale Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi 2 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada yakalananlardan birinin DEAŞ'ın Musul'daki sözde mali işlerden sorumlusu olduğu kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Ancak Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, örgütün söz konusu illerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

Musul, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:48 Kaynak: AA
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