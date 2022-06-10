DEAŞ'ın Musul'u işgalinin 8. yılında, örgütten kaçanların zorlu kamp yaşantısı sürüyor

BEKİR AYDOĞAN - Irak?'ın en büyük ikinci kenti Musul'un terör örgütü DEAŞ'ın eline geçmesinin üzerinden 8 yıl, kentin örgütten kurtarılmasının üzerinden ise 5 yıl geçmesine rağmen, 2014'te evlerini terk etmek zorunda kalan birçok Musullu hala kamplarda zorlu yaşantılarına devam ediyor.

Irak ordusunun 10 Haziran 2014'te Musul'dan çekilmesi üzerine kent DEAŞ'ın kontrolüne geçti. Irak ordusu düzenlediği kurtarma operasyonunun ardından 10 Temmuz 2017'de kenti DEAŞ'ın elinden aldı.

Kentin DEAŞ'tan kurtarılmasına rağmen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) denetimindeki "Hasan Şam" ve "Hazır" kamplarında kalan Musullu aileler, güvenlik başta olmak üzere çeşitli nedenlerle evlerine dönemiyor.

"Musul'a saldırı olunca eşim DEAŞ tarafından alıkonuldu"

Hasan Şam Çadır Kampı'nda kalan sığınmacılardan Edibe Casım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın Musul'a saldırısı sonrası önce Suriye tarafına doğru kaçtıklarını ardından Hasan Şam'a geldiklerini anlattı.

Casım, "Musul'a saldırı olunca eşim DEAŞ tarafından alıkonuldu. Ondan biat istendi ancak eşim biat etmedi. Musul alındıktan sonra da eşim güvenlik güçlerine teslim oldu. Ancak hala akıbeti hakkında haber alamıyoruz." diye konuştu.

"Musul'da istikrar ve güvenlik olsa dönmek istiyoruz." diyen Casım, kamptaki yaşam şartlarının çok zor olduğundan yakındı.

"Burada 10 kişilik aileyiz ve çocuklarımı kendi başıma büyütüyorum, anneleri yok"

Kamp sakinlerinden Kays Musa, eşinin DEAŞ'tan kaçarken hastalığı nedeniyle vefat ettiğini söyledi.

Musa, "DEAŞ geldiğinde yanımıza sadece birkaç elbise alabildik. Burada 10 kişilik aileyiz ve çocuklarımı kendi başıma büyütüyorum, anneleri yok. Şartlarımız çok zorlaştı. Bir aydır unumuz yok." ifadelerini kullandı.

"Evlerimiz yıkıldı, Musul'a dönmemiz için hiçbir güvencemiz yok"

Hacer Muhammed ise DEAŞ saldırısından sonra kenti terk ederek yollara düştüklerini, 7 senedir kamplarda yaşadıklarını dile getirdi.

Muhammed, şöyle konuştu:

"Eşimin başına ne geldiğini de bilmiyorum. Evlerimiz yıkıldı. Ne bir gelirim var ne de bir işim. Musul'a dönmemiz için hiçbir güvencemiz yok. Yaşantımız burada iyi değil. Un alamıyoruz, diğer ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Irak hükümeti de bize hiç yardım etmiyor. Sadece insani yardım kuruluşları yardımları ulaştırıyor."

Musul'dan Hasan Şam Kampı'na kadar yürüyerek geldiklerini anlatan Emel Muhammed Abdullah ise, "Yanımızda çok zaruri bazı eşyalar getirmiştik. Şimdi aklımda geldikçe kabus gibi." ifadelerini kullandı.