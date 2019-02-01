Son Dakika Haberleri: Deaş'ın "Sözde Askeri Emir Yardımcıları"Na Hapis Cezası

Deaş'ın "Sözde Askeri Emir Yardımcıları"Na Hapis Cezası

18 dakika önce

Kırşehir'de, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki yapılanmasında "sözde askeri emir yardımcıları" olarak görev aldıkları öne sürülen 3 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Deaş'ın
Kırşehir'de, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki yapılanmasında "sözde askeri emir yardımcıları" olarak görev aldıkları öne sürülen 3 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 7 Irak uyruklu tutuklu ile avukatları katıldı.

Duruşmada, iddianamede sanıkların üzerlerine atılı suçlar yüzlerine okundu. İddianamede, örgütün hakim olduğu Irak'ın farklı şehirlerinde güvenlik görevlisi ve hiyerarşik yapı içerisinde "sözde askeri emir yardımcısı" olarak görev yaptıkları, kod isim kullanarak DEAŞ içerisinde boma eğitimi aldıkları ve oluşturulan noktalarda kimlik kontrolü yaptıkları belirtildi.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından savunmaları alınan sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, yaşadıkları yerlerin DEAŞ'ın eline geçmesinden sonra zorla bu görevlere getirildiklerini, fırsatını bulunca da Türkiye'ye kaçtıklarını ileri sürdü.

Sanıklardan 4'ünün dosyasını tefrik eden mahkeme heyeti, DEAŞ'ın Irak'taki "sözde askeri emir yardımcıları" oldukları belirtilen Irak uyruklu F.H.A.A, S.E. ve Ş.E'yi "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanıklardan F.H.A.A'nın tahliyesine, diğerlerinin mevcut durumunun devamına karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:28 Kaynak: AA

Kırşehir, Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'den Tutuklanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin 15 Yıla Kadar Hapsi İstendi Son Dakika! YÖK'ten, Gariresmi Üniversite Uyarısı: Diplomaları Geçersiz Olacak

Dünyaca Ünlü Markaları Bünyesinde Barındıran Giyim Devi, Konkordato İlan Etti Askere Giden Genç, Kendisi İçin Metrelerce Kuyruk Oluşturan 200 Kişinin Elini Öpüp Helallik İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 16:46:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deaş'ın "Sözde Askeri Emir Yardımcıları"Na Hapis Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]