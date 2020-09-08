DEAŞ'ın sözde 'Diyarbakır sorumlusu' yakalandı (2) - Son Dakika

YAKALANMAMAK İÇİN İMAJ DEĞİŞTİRMİŞ

Diyarbakır'da polisin takibiyle yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın Diyarbakır sorumlusu olduğu değerlendirilen Nihat Turan'ın, tanınmamak için imaj değiştirdiği ortaya çıktı. Turan'ın daha önce uzun saç ve sakal bıraktığı, gözlük taktığı ancak yakalandığında saç ve sakalını kısalttığı, gözlük takmadığı ve bu sayede gizlendiği belirlendi. Turan, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanıp cezaevine konuldu.