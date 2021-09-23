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DEAŞ'ın sözde 'Eğitim Bakan Yardımcısı'nın karar duruşması öncesi son celse - Son Dakika

DEAŞ'ın sözde 'Eğitim Bakan Yardımcısı'nın karar duruşması öncesi son celse

23.09.2021 16:47

DEAŞ'ın sözde 'Eğitim Bakan Yardımcısı'nın karar duruşması öncesi son celse DEAŞ terör örgütünün Suriye ve Irak'ta hakim olduğu bölgelerde 2014-2017 yılları arasında tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde "eğitim bakan yardımcısı" olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen ve Sakarya'da...

DEAŞ'ın sözde 'Eğitim Bakan Yardımcısı'nın karar duruşması öncesi son celse

SAKARYA - DEAŞ terör örgütünün Suriye ve Irak'ta hakim olduğu bölgelerde 2014-2017 yılları arasında tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde "eğitim bakan yardımcısı" olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen ve Sakarya'da yakalanarak tutuklanan Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşma, eksik hususların giderilmesi ve karar verilmesi için 18 Kasım tarihine ertelendi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince 31 Aralık 2020 tarihinde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda; 8 yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve 8 Ocak 2021 tarihinde emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sakarya'da yakalanarak tutuklanan Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D. isimli şahsın DEAŞ terör örgütünün Suriye ve Irak'ta hakim olduğu bölgelerde 2014-2017 yılları arasında tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde "eğitim bakan yardımcısı" olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şahsın, yine aynı bölgelerde esir aldığı kişileri vahşice katlettiği ve bu eylemlerin görüntülerini kaydederek sosyal medya platformlarında da yayınladığı belirlendi. Öte yandan, 8 Ocak 2021 tarihinde tutuklanarak cezaevine sevk edilen şahsın üzerinden gözaltında olduğu süreç içerisinde kendi fotoğrafının bulunduğu Irak ve Suriye kimlikleri de çıkmıştı.

Karar duruşması öncesindeki son celse görüldü

Tutuklu sanık A.Z.A.A.D. hakkında 'anayasayı ihlal' ve 'anayasayı ihlal suçunu işlemek için tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın 4'üncü celsesi bugün görüldü. Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden duruşmaya sanık A.Z.A.A.D., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılırken sanık avukatı mazeret sunarak davaya katılmadı. Duruşma arasında sanığın olduğu videoda yer alan maktulün Ürdün uyruklu olmadığına dair cevap ile diğer gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını ve eksik hususların tamamlanmasını istedi. Tercüman vasıtasıyla söz verilen sanık A.Z.A.A.D, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, videoda yer alan maktulün Ürdünlü olmadığını bildiğini söyleyerek, " Türkiye'de herhangi bir suç işlemedim. Ürdün makamları tarafından yargılanmak ve ülkeme teslim edilmek istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın yer aldığı videoda maktulün gerçek adının ve hangi ülkeli olduğu konusunda Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına, sanığın tutuklu bulunduğu cezaevine müzekkere yazılarak sanık ile avukatının esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için cezaevinde imkan sağlanmasına karar vererek duruşmayı 18 Kasım tarihine erteledi.

DEAŞ'ın sözde 'Eğitim Bakan Yardımcısı'nın karar duruşması öncesi son celse
DEAŞ'ın sözde 'Eğitim Bakan Yardımcısı'nın karar duruşması öncesi son celse
DEAŞ'ın sözde 'Eğitim Bakan Yardımcısı'nın karar duruşması öncesi son celse
DEAŞ'ın sözde 'Eğitim Bakan Yardımcısı'nın karar duruşması öncesi son celse
DEAŞ'ın sözde 'Eğitim Bakan Yardımcısı'nın karar duruşması öncesi son celse
DEAŞ'ın sözde 'Eğitim Bakan Yardımcısı'nın karar duruşması öncesi son celse
DEAŞ'ın sözde 'Eğitim Bakan Yardımcısı'nın karar duruşması öncesi son celse
DEAŞ'ın sözde 'Eğitim Bakan Yardımcısı'nın karar duruşması öncesi son celse
DEAŞ'ın sözde 'Eğitim Bakan Yardımcısı'nın karar duruşması öncesi son celse
DEAŞ'ın sözde 'Eğitim Bakan Yardımcısı'nın karar duruşması öncesi son celse
DEAŞ'ın sözde 'Eğitim Bakan Yardımcısı'nın karar duruşması öncesi son celse
DEAŞ'ın sözde 'Eğitim Bakan Yardımcısı'nın karar duruşması öncesi son celse
DEAŞ'ın sözde 'Eğitim Bakan Yardımcısı'nın karar duruşması öncesi son celse

Sakarya, Terör, Ürdün, DEAŞ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ'ın sözde 'Eğitim Bakan Yardımcısı'nın karar duruşması öncesi son celse - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEAŞ'ın sözde 'Eğitim Bakan Yardımcısı'nın karar duruşması öncesi son celse - Son Dakika
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