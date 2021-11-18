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DEAŞ'ın sözde eğitim bakanı yardımcısının davasında mahkeme son kez duruşmayı erteledi - Son Dakika

DEAŞ'ın sözde eğitim bakanı yardımcısının davasında mahkeme son kez duruşmayı erteledi

18.11.2021 16:30

DEAŞ'ın sözde eğitim bakanı yardımcısının davasında mahkeme son kez duruşmayı erteledi Sanık bir sonraki celse son savunmasını yapacak Tutuklu sanık A.Z.A.A.D.

DEAŞ'ın sözde eğitim bakanı yardımcısının davasında mahkeme son kez duruşmayı erteledi

Sanık bir sonraki celse son savunmasını yapacak

Tutuklu sanık A.Z.A.A.D.:

"Avukatımla tercüman aracılığıyla görüştüm ama avukatıma kendimi anlatamadım, avukatımda beni anlamadı"

"Ben sadece iyi bir tercüman aracılığıyla avukatımla görüşmek istiyorum"

SAKARYA - DEAŞ terör örgütünün Suriye ve Irak'ta hakim olduğu bölgelerde 2014-2017 yılları arasında tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde "eğitim bakan yardımcısı" olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen ve Sakarya'da yakalanarak tutuklanan Ürdün uyruklu sanığın yargılanmasına devam edildi. Karar duruşmasında avukatıyla görüşemediği için esas hakkındaki savunmasını hazırlayamadığını belirten sanık, ek süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ise sanığın avukatıyla görüşerek esas hakkındaki savunmasını yapması ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince 31 Aralık 2020 tarihinde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda; 8 yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve 8 Ocak 2021 tarihinde emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sakarya'da yakalanarak tutuklanan Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D. isimli şahsın DEAŞ terör örgütünün Suriye ve Irak'ta hakim olduğu bölgelerde 2014-2017 yılları arasında tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde "eğitim bakan yardımcısı" olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şahsın, yine aynı bölgelerde esir aldığı kişileri vahşice katlettiği ve bu eylemlerin görüntülerini kaydederek sosyal medya platformlarında da yayınladığı belirlendi. Öte yandan, 8 Ocak 2021 tarihinde tutuklanarak cezaevine sevk edilen şahsın üzerinden gözaltında olduğu süreç içerisinde kendi fotoğrafının bulunduğu Irak ve Suriye kimlikleri de çıkmıştı.

Son savunmasını yapacak

Tutuklu sanık A.Z.A.A.D. hakkında 'anayasayı ihlal' ve 'anayasayı ihlal suçunu işlemek için tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın 5'inci celsesi bugün görüldü. Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden duruşmaya, sanık A.Z.A.A.D., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılırken, sanık avukatı mazeret sunarak davaya katılmadı. Duruşma arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını ve eksik hususların tamamlanmasını istedi. Tercüman aracılığıyla söz hakkı verilen tutuklu sanık A.Z.A.A.D., esas hakkındaki savunmasını yapmak için ek süre talebinde bulundu. Sanık A.Z.A.A.D., "Esas hakkındaki mütalaayı aldım ve hakkımdaki cezayı öğrendim. Lakin gönderdiğim belgede de yer aldığı gibi avukatımla görüşemediğim için savunmamı hazırlayamadım. Avukatımla tercüman aracılığıyla görüştüm ama avukatıma kendimi anlatamadım, avukatımda beni anlamadı. Zaten görüşme süremiz yaklaşık 10 dakika kadardı. Ben sadece iyi bir tercüman aracılığıyla avukatımla görüşmek istiyorum. Bir sonraki celsede avukatımın olmasını istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, sanığın avukatıyla görüşmesi için ek süre verilmesine ve eksik hususların giderilmesine karar verdi. Duruşma 9 Aralık'a erteledi.

DEAŞ'ın sözde eğitim bakanı yardımcısının davasında mahkeme son kez duruşmayı erteledi
DEAŞ'ın sözde eğitim bakanı yardımcısının davasında mahkeme son kez duruşmayı erteledi
DEAŞ'ın sözde eğitim bakanı yardımcısının davasında mahkeme son kez duruşmayı erteledi
DEAŞ'ın sözde eğitim bakanı yardımcısının davasında mahkeme son kez duruşmayı erteledi
DEAŞ'ın sözde eğitim bakanı yardımcısının davasında mahkeme son kez duruşmayı erteledi
DEAŞ'ın sözde eğitim bakanı yardımcısının davasında mahkeme son kez duruşmayı erteledi
DEAŞ'ın sözde eğitim bakanı yardımcısının davasında mahkeme son kez duruşmayı erteledi
DEAŞ'ın sözde eğitim bakanı yardımcısının davasında mahkeme son kez duruşmayı erteledi
DEAŞ'ın sözde eğitim bakanı yardımcısının davasında mahkeme son kez duruşmayı erteledi
DEAŞ'ın sözde eğitim bakanı yardımcısının davasında mahkeme son kez duruşmayı erteledi
DEAŞ'ın sözde eğitim bakanı yardımcısının davasında mahkeme son kez duruşmayı erteledi
DEAŞ'ın sözde eğitim bakanı yardımcısının davasında mahkeme son kez duruşmayı erteledi
DEAŞ'ın sözde eğitim bakanı yardımcısının davasında mahkeme son kez duruşmayı erteledi

Mahkeme, Sakarya, Suriye, DEAŞ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ'ın sözde eğitim bakanı yardımcısının davasında mahkeme son kez duruşmayı erteledi - Son Dakika


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