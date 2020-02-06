DEAŞ'ın sözde emir ve savaşçısı 3 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ'ın sözde emir ve savaşçısı 3 kişi yakalandı - Son Dakika

DEAŞ'ın sözde emir ve savaşçısı 3 kişi yakalandı

6 saat önce

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ içerisinde sözde emir ve savaşçı düzeyinde faaliyet gösteren 3 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

DEAŞ'ın sözde emir ve savaşçısı 3 kişi yakalandı, System.String[]

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ içerisinde sözde emir ve savaşçı düzeyinde faaliyet gösteren 3 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.


Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmada, Suriye'de bulunduğu süre içerisinde DEAŞ'ın içerisinde sözde emir ve savaşçı düzeyinde görev yapan yabancı uyruklu İ.M., M.E. ve J.A. adlı 3 şüpheli ikametlerinde yakalandı.


Gözaltına alınan şüphelilerin kaldıkları evlerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - OSMANİYE

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:17 Kaynak: İHA
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