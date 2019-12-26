DEAŞ'ın sözde emiri: Kızımı vermeyince iftira atıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DEAŞ'ın sözde emiri: Kızımı vermeyince iftira atıldı - Son Dakika

DEAŞ'ın sözde emiri: Kızımı vermeyince iftira atıldı

6 saat önce

KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan, örgütün sözde Telafer emiri olduğu iddia edilen Irak uyruklu Suphi Huveytli'nin (48), yargılanmasına başlandı.

DEAŞ'ın sözde emiri: Kızımı vermeyince iftira atıldı, System.String[]

KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan, örgütün sözde Telafer emiri olduğu iddia edilen Irak uyruklu Suphi Huveytli'nin (48), yargılanmasına başlandı. Kendisine iftira atıldığını öne süren sanık Huveytli, "Tanık R.E. kızımı istedi, vermeyince de böyle bir iftira attı" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından geçen 19 Eylül'de gözaltına alınan ve tutuklanan Suphi Huvetyli hakkında, Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince  'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Suphi Huveytli hazır bulundu. Tercüman eşliğinde savunma yapan ve iddianamedeki suçlamaları reddettiğini ifade eden sanık Huveytli, "Kod adı kullanmıyorum. İddia edilen isim oğlumun ismi. Cezira askeri mektebinde eğitim almadım. 25 gün cezaevinde kaldım. Silahla ayağımdan yaralandım. Musul, Telafer gibi illerde emirlik yapmadım. DEAŞ'ı sevmiyorum. Irak'ta olaylar olunca Suriye üzerinden Türkiy'eye geldim. Tanık R.E. kızımı istedi vermeyince de bu şekilde iftira attı" dedi. Mahkeme heyeti verdiği ara kararla Suphi Huveytli'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede yer alan bilgilere göre 4 ay önce Kayseri'de yaşayan oğlunun yanına gelen sözde emir, 2007 yılında Irak El-Kaidesine katılarak örgütün Cezira Mektebi isimli askeri kampında eğitim aldı. İddianamede yer alan tanık R.E. ifadesinde Huveytli için, "DEAŞ'a biat etmeyenlerin evlerine baskın düzenleyip, kadın ve çocukları kaçırıp, meydana dizerdi. Güzel kadın ve çocukları seçip, geri kalanları da emir verip öldürtüyordu. Bin 500 araç ve 30 bin DEAŞ'lı, Ebu Muhammed kod adlı Suphi Huveytli'nin emri altındaydı ve ondan izinsiz hiç bir iş yapılmazdı" dedi. DEAŞ'lı tanık R.E.'nin, "Suphi büyük bir emirdir, Ebu Muhammed kod adını kullanır. Musul, Tefafer, Beac ve Sincar bölgelerinden sorumluydu. Sigara içenlerin parmağını, hırsızlık yapanların da bileklerini keserdi" şeklindeki ifadesi de iddianamede yer aldı. Suphi Huveytli'nin, DEAŞ lideri Bağdadi tarafından emir ilan edilerek, örgütün silah ve mühimmat sorumlusu yapıldığı da öne sürüldü.


Kayseri, Telafer, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:02 Kaynak: DHA
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